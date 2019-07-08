Украина впервые попросила США продать вооружение
Украина впервые попросила США продать вооружение
Премьер без галстука
Премьер без галстука
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Туск и Зеленский посетили Станицу Луганскую
Туск и Зеленский посетили Станицу Луганскую
Командир 8 полка спецназа стал первым заместителем командующего Сил спецопераций ВСУ
Командир 8 полка спецназа стал первым заместителем командующего Сил спецопераций ВСУ
Путін в Італії: спокуса “обміняти” Україну на Лівію
Путін в Італії: спокуса “обміняти” Україну на Лівію
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Филарет дал интервью пропагандистскому телеканалу "Россия-24"
Филарет дал интервью пропагандистскому телеканалу "Россия-24"
ГлавнаяПолитика

СНБО провел заседание по информационной безопасности, - Данилюк

Детали совещания не сообщаются "из-за секретности".

СНБО провел заседание по информационной безопасности, - Данилюк
Фото: Пресс-служба Кабмина Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины провел совещание по информационной безопасности.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Только что по поручению президента провел совещание по информационной безопасности. Государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в частности по защите информационного пространства", - написал Данилюк в фейсбуке.

Он отметил, что дополнительные детали совещания не могут быть предоставлены из-за секретности. 

"Ньюзваном отменено так называемый "телемост", но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается", - заявил секретарь СНБО.

Ранее СБУ призвала СНБО ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112-Украина"

Напомним, украинский телеканал NewsOne, связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком, собрался 12 июля провести двухчасовой телемост с "Россией 1" под названием "Надо поговорить" по примеру телемоста между СССР и США, который провели в 1985 году.

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал такие действия провокационными и подчеркнул, что в этой ситуации Украина "должна реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники". Он добавил, что в Совете нацбезопасности уже работают над решениями.

Спикер Рады Андрей Парубий призвал СБУ и Нацсовет сорвать телемост.

Позже NewsOne объявил об отмене телемоста с РФ и заявил об угрозе нападения.

Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство из-за планов NewsOne провести телемост c Россией и заявила о причастности бенефициарных владельцев телеканала NewsOne к финансированию оборонного комплекса России.

Националисты проводят акцию протеста у здания телеканала NewsOne в Киеве с требованием забрать у телеканала лицензию.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также