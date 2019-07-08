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Судья Барышевского райсуда, вынесшая решение по SkyUp, подала в отставку

В отношении судьи ведет расследование ГБР.

Судья Барышевского райсуда, вынесшая решение по SkyUp, подала в отставку
Фото: runews.su

Суддя Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении действия лицензии авиаперевозчика SkyUp, подала заявление об отставке. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Высшего совета правосудия.

Судья написала заявление после того, как Государственное бюро расследований открыло производство в отношении судьи на основании расследования программы "Схемы".

Заявления о невыполнении решения Барышевского суда поступили в прокуратуру, полицию и ГБР. Заявления поступили от "истицы" Оксаны Пасенко, которая ранее подтвердила журналистам, что не только не была клиентом компании, но и вообще никогда не пользовалась услугами авиаперелетов.

Напомним, 12 июня стало известно, что Барышевский суд Киевской области приостановил лицензию на осуществление перелетов украинской авиакомпании SkyUp. SkyUp обжаловала решение суда в апелляции, затем в правительстве поручили обеспечить деятельность украинской авиакомпании.

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