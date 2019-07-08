ЦИК отменила регистрацию 18 кандидатов-мажоритарщиков

Центральная избирательная комиссия на заседании в понедельник рассмотрела заявления кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, выдвинутых партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться на внеочередных выборах 21 июля и отменила регистрацию 18 кандидатов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные ЦИК.
Отменена регистрация кандидатов-самовыдвиженцев
- Майданевича – в одномандатном избирательном округе №17,
- Демчака – в округе №18,
- Бекеровой – в округе №26,
- Кравченко - в округе №27,
- Хабибулина, Черняка – в округе №36,
- Луцив - в округе №70,
- Полюсова - в округе №76,
- Ярового – в округе №101,
- Волканова – в округе №102,
- Столяренко – в округе №180,
- Рыбакова – в округе №182,
- Гешко – в округе №202,
- Супруненко - в округе №216,
- Соломахи – в №221.
Кроме того, Центризбирком отменил регистрацию кандидата от партии "Европейская солидарность" Евстафьевой – в одномандатном избирательном округе №78; кандидата от партии "Сила и честь" Коваль – в округе №130; кандидата от "Оппозиционного блока" Середу – в округе №183.
Также на сегодняшнем заседании ЦИК зарегистрировала еще 45 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций, всего на досрочные выборы в Раду зарегистрирован 481 наблюдатель.
Напомним, выборы состоятся 21 июля, по данным соцопросов, 5-процентный барьер преодолевают 5 политических партий.