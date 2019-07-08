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ЦИК отменила регистрацию 18 кандидатов-мажоритарщиков

Сегодня последний день, когда кандидаты могут сняться с выборов.

ЦИК отменила регистрацию 18 кандидатов-мажоритарщиков
Фото: Макс Требухов

Центральная избирательная комиссия на заседании в понедельник рассмотрела заявления кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, выдвинутых партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться на внеочередных выборах 21 июля и отменила регистрацию 18 кандидатов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные ЦИК.

Отменена регистрация кандидатов-самовыдвиженцев

  • Майданевича – в одномандатном избирательном округе №17,
  • Демчака – в округе №18,
  • Бекеровой – в округе №26,
  • Кравченко - в округе №27,
  • Хабибулина, Черняка – в округе №36,
  • Луцив - в округе №70,
  • Полюсова - в округе №76,
  • Ярового – в округе №101,
  • Волканова – в округе №102,
  • Столяренко – в округе №180,
  • Рыбакова – в округе №182,
  • Гешко – в округе №202,
  • Супруненко - в округе №216,
  • Соломахи – в №221.

Кроме того, Центризбирком отменил регистрацию кандидата от партии "Европейская солидарность" Евстафьевой – в одномандатном избирательном округе №78; кандидата от партии "Сила и честь" Коваль – в округе №130; кандидата от "Оппозиционного блока" Середу – в округе №183.

Также на сегодняшнем заседании ЦИК зарегистрировала еще 45 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций, всего на досрочные выборы в Раду зарегистрирован 481 наблюдатель.

Напомним, выборы состоятся 21 июля, по данным соцопросов, 5-процентный барьер преодолевают 5 политических партий.

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