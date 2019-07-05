Татьяна Слипачук: "Давление на членов ЦИК происходит постоянно..."

О причинах происходящего, скандале с регистрацией Клюева и Шария, главном «доказательстве» проживания Михаила Саакашвили и Давида Сакварелидзе в Украине и давлении на членов Центризбиркома, - в интервью с главой ЦИК Татьяной Слипачук.

«Я обращалась и к журналистам, и к общественности, чтобы нас услышали. Буду, наверное, проводить большой брифинг о том, зачем судебная система решила в рамках этой кампании уничтожать ЦИК», - говорит Слипачук.

Мы встретились с главой Центральной избирательной комиссии Татьяной Слипачук в день принятия этого судебного решения. Но тогда информповодом разговора был еще один довольно громкий скандал по поводу регистрации двух кандидатов - Андрея Клюева и Анатолия Шария. Пойти на такой шаг ЦИК обязал тот же Шестой окружной админсуд. Обжалование этого решения в Верховном Суде лишь смягчило формулировку: пересмотреть документы кандидатов. Но комиссия, исполнив решения суда, потом отменила их регистрацию.

В частности, речь идет о решении Шестого окружного админсуда по поводу пережеребьевки списков партий для бюллетеня. В случае его подтверждения в Верховном Суде придется перепечатать около пяти миллионов бюллетеней.

Внеплановая избирательная кампания привнесла в роботу Центральной избирательной комиссии множество проблем. Сперва они касались тендерных процедур, потом – регистрации более пяти тысяч кандидатов, формирования комиссий и так далее. Казалось, после решения Конституционного Суда, который подтвердил законность проведения выборов, этот процесс уже не пошатнется. Но свои коррективы до сих пор вносят судебные решение. Как следствие – избирательный процесс на сегодняшний момент остается под сомнением.

Фото: Макс Требухов

"Теоретически судебные споры по поводу отдельного кандидата по округу могут "положить" округ"

Соня Кошкина: После решения сначала апелляционного, а потом Верховного Суда разразился громкий скандал по поводу регистрации ЦИКом кандидатами на выборах в Верховную Раду Андрея Клюева и Анатолия Шария. Мы наблюдали, как эта ситуация развивалась в публичной плоскости. Хотели бы узнать, как вы видели ее изнутри.

Центральная избирательная комиссия высказала свою позицию в отношении этих кандидатов в своем постановлении при рассмотрении их документов. И отказала им в регистрации, поскольку они не соответствуют нормам статьи 9 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", а именно так называемому цензу оседлости.

ЦИК, надо понимать, не является правоохранительным органом, не имеет доступа к базам данных, поэтому для получении необходимой информации мы, безусловно, обратились к тем органам, которые ею располагают. Вопросами наличия статуса беженца, в частности, занимается Министерство иностранных дел, пересечения границы – Госпогранслужба, уголовными делами – Генпрокуратура и СБУ. Мы обращались во все эти органы, это отражено в наших постановлениях. И фактически получили ответы, которые не давали нам основания говорить, что эти органы располагают более точной, полной информацией кроме той, которую они дали. Большинство из этих органов фактически ограничились очень формальными ответами, которые, по сути, означали, что в этих кандидатов (Клюева и Шария – LB.ua) нет проблем с документами.

По Андрею Клюеву было письмо Генпрокуратуры, которое давало основания делать вывод, что он не находится на территории Украины. Именно это письмо было положено в основу нашего отказа кандидату в регистрации, поскольку оно подтверждало общеизвестные факты, что он не проживает в Украине. Кроме того, члены ЦИК не живут в вакууме, они знают, где найти любую дополнительную информацию, чтобы в данном случае принять законное решение.

В отношении второго кандидата – Анатолия Шария – мы также получили «пустые» ответы от компетентных органов. Хотя он никогда не скрывал, что имеет политическое убежище и не проживает в Украине. Мы нашли официальный доклад, который делала его супруга во время сессии ОБСЕ, где она говорила и о статусе политбеженцев, и о том, что они не проживают в Украине. Эту единственную информацию мы смогли показать суду, и она лежала в основе постановления об отказе в регистрации.

Вчерашнее выступление председателя (Кассационного административного – LB.ua) суда (Михаила Смоковича – LB.ua) говорит само за себя. Просто хочу обратить внимание, что в основу нашего решения легли не какие-то интернетовские файлы, как он сказал, а официальное выступление на сессии ОБСЕ.

С.К.: Хочу уточнить. Шарий получил политическое убежище в Литве. В странах Балтии, как минимум, действуют законы, что если человеку предоставляют статус беженца, он может об этом сообщить сам, но даже на официальные обращения такую информацию не выдадут.

Его документы не содержали заявление о том, что он получил статус беженца. И МИД такую информацию не подтверждал. В данной ситуации все нюансы, как говорят matters – имеют значения, с точки зрения возможных последствий. У ЦИК, повторюсь, нет другой возможности, как получить данные от самого кандидата и проверить их через официальные органы.

Нужно также отметить, что в последние дни окончания регистрации кандидатов в ЦИК поступило около трех тысяч пакетов документов, которые нужно было обработать за пять дней, предусмотренных для этого законом.

Фото: facebook.com/GolosZmin Партия ‘Голос’ подает документы в ЦИК

С.К.: После решений судов и регистрации Клюева и Шария исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов анонсировал проверку и пообещал в тот же день сообщить ЦИК о результатах. Какие материалы они вам предоставили?

СБУ дала только описательное письмо. Материалы (об уголовном деле Клюева – LB.ua) к письму мы получили только от Генпрокуратуры, где была оговорка о том, что они предоставлены для использования ЦИК в целях принятия ими решения (по поводу его регистрации – LB.ua). Подчеркну – самое информативное письмо поступило от ГПУ.

Виктория Матола: Вчера «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники сообщил, что пограничная служба имеет подтверждение об отсутствии Клюева в Украине только в течении девяти дней – с 1 по 11 января 2014 года. У вас та же информация?

Мы получили такую же информацию.

В.М.: Если проанализировать ваше второе постановление об отказе в регистрации Клюева и Шария, то в нем говорится, что их регистрация – это исполнение решения Верховного Суда. В то же время, ссылаясь на то самое письмо ГПУ, ЦИК повторно отменила регистрацию. Похоже, что комиссия взяла на себя ответственность за юридические последствия за регистрации Клюева и Шария после возмущения общественности, поскольку суды не приняли пояснения ГПУ.

Смотрите. У ЦИК лежало письмо от пограничной службы, которая сообщила, когда Клюев выехал и заехал на территорию Украины, письмо СБУ о том, что ведомство никакими данными не располагает и вообще это не входит в ее компетенцию, и письмо ГПУ. И суд «выбивает» последнее. Что ЦИК остается делать?

Когда вчера выступал господин Смокович и говорил о том, что суд не обязал регистрировать этих кандидатов, а обязал рассмотреть, так возникает вопрос: что рассматривать?

Я обращалась и к журналистам, и к общественности, чтобы нас услышали. Буду, наверное, проводить большой брифинг о том, зачем судебная система решила в рамках этой кампании уничтожать ЦИК.

С.К.: Чем вы это объясняете?

У меня есть несколько предполагаемых версий. Первая — отсутствие опыта у новых судей, которые пришли в Верховный Суд, которые раньше не рассматривали дела такого рода, такой сложности, как в правовом, так и в политическом смысле.

Вторая — это выгодно определенным политическим силам, властным кругам с целью, возможно, дискредитации ЦИК, что может привести к срыву избирательной кампании, или досрочному прекращению полномочий членов комиссии, которые не являются «ручными».

Пошла информационная волна о том, что мы (члены ЦИК – LB.ua) – чьи-то ставленники, нас осыпали разными эпитетами... И звучат подобные заявления, начиная от политиков и заканчивая чиновниками высшего ранга. При этом, хочу напомнить, что именно эта избирательная комиссия провела такую президентскую кампанию, которой в истории Украины еще не было. Именно потому, что победил кандидат, который получил реальную поддержку народа.

И третья версия — это результат полного хаоса и краха институциональных столпов государства: судебной власти, конституционной и исполнительной.

Самое легкое, наверное, пояснение было бы первое – недостаток опыта судей. Но я боюсь, что причина где-то между вторым и третьим.

Фото: Макс Требухов

С.К.: Второе – это выгода нынешней власти. Кроме срыва выборов, конечно же.

(Пауза)

В.М.: Могут ли быть какие-то последствия для проведения выборов, если отмену регистрации Клюева и Шария снова оспорят, а суд будет отстаивать свою прежнюю позицию?

Давайте разделим ситуацию по поводу Клюева и Шария. Поскольку Клюев выдвигался по одномандатному округу (№46 в Донецкой области – LB.ua), а Шарий – по многомандатному (от своей парии – LB.ua).

Теоретически судебные споры по поводу отдельного кандидата по округу могут «положить» округ, то есть в каком-то конкретном округе могут быть проблемы с проведением выборов. По поводу партии Шария, то она зарегистрирована. Если кто-то выпадает из списка, то он просто поднимается. В этом случае, угрозы нет.

Для нас вопрос разрешения ситуации (по поводу Клюева и Шария – LB.ua) был критичным с точки зрения запуска печати бюллетеней. Уже напечатано пять миллионов бюллетеней. Мы не будем срывать этот процесс, хотя многие нас толкают на это.

До выборов осталось чуть больше двух недель. С такими вопросами нельзя играться.

Сейчас в суде рассматривается еще один иск (Аграрной партии – LB.ua) по поводу повторной жеребьевки партий (поскольку после первой жеребьевки добавилась партия «Рух новых сил» Саакашвили – LB.ua). Мы собрали большое заседание со всеми партиями, дали возможность их представителям, как субъектам избирательного процесса, определится. И абсолютное большинство подтвердило законность жеребьевки и выступило против какой-либо ее повторной организации.

Закон устанавливает срок для проведения жеребьевки – до утверждения формы и текста избирательного бюллетеня (на нынешних внеочередных выборах народных депутатов - не позднее 26 июня включительно – LB.ua), и не предусматривает возможности его возобновления.

Поэтому этот процесс будет еще одним тестом для судебной системы (в день проведения интервью Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку, комиссия будет оспаривать это решение – LB.ua).

Фото: Макс Требухов

"Поинтересуйтесь у Печерского райсуда, как он пришел к выводу об установлении факта проживания и Сакварелидзе, и Саакашвили в течении пять лет в Украине"

В.М.: Пройдемся еще по фамилиям кандидатов, которым ЦИК отказала или разрешила регистрацию. К примеру, Александру Онищенко ЦИК дважды отказал в регистрации. Шестой апелляционный админсуд также обязал комиссию его зарегистрировать, поскольку якобы он представляет Украину за рубежом на соревнованиях по конному спорту. Хотя Министр спорта Игорь Жданов это опроверг.

Онищенко дважды подавал документы. Обосновывал свое пребывание за рубежом тренерской работой, представительством Украины (в соревнованиях по конному спорту – LB.ua). У него менялась аргументация при подаче первого и второго пакета документов. При этом во время первого судебного разбирательства он предоставил часть документов, которые потом поступили нам со вторым пакетов документов. Видимо, для него (Онищенко – LB.ua) это (регистрация на выборах – LB.ua) – очень принципиальный вопрос.

Первое решение суда по Онищенко, с точки зрения судебной практики, было очень важным для ЦИК, поскольку в нем шла речь о том, что комиссия не является органом, на котором лежит бремя доказывания, что лицо находилось или не находилось на территории Украины. Если кандидат находился в течении последних лет за рубежом, то, подавая документы для регистрации, зная базовые условия для того, чтобы претендовать на должность народного депутата, он должен прикладывать подтверждения, пояснения, почему он отсутствовал. Многие кандидаты сразу подтверждали, что были в служебной командировке или, к примеру, какое-то время работали за границей как представители украинских компаний.

Онищенко подал документы, которые не являются надлежащими. Это вопрос юридической оценки представления доказательств.

С.К.: Ренат Кузьмин зарегистрирован в списке «Оппозиционной платформы – За жизнь». С 2014 года проживает в Крыму. Крымские татары, которые баллотируются от разных политических сил, также, я так понимаю, имеют право принимать участие в выборах.

В отношении Кузьмина в ЦИК поступило письмо Генпрокуратуры по поводу уголовных дел, его розыска и информации о том, что в этом году его видели в каком-то кафе в Ялте. К этим данным прилагалось видео-подтверждение.

Есть еще несколько подобных подтверждений, что он проживал в Крыму в течении последних лет. Для ЦИК Крым — это Украина. Поэтому письмо Генпрокуратуры не давало нам информации, чтобы отказать эму в регистрации.

Фото: Официальный аккаунт в Твиттере Ренат Кузьмин

В документах, которые предоставил Кузьмин, он описал ситуацию, представил сейчас дополнительный пакет документов, связанных с заявлением Ларисы Сарган, пресс-секретаря Юрия Луценко, как по мне, довольно некорректным (она написала в Фейсбуке: «А что с Кузьминым? Уважаемая ЦИК… Вопрос: Ренат Кузьмин – 35 номер в списке партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» - так и останется кандидатом? И станет народным депутатом Украины, последние пять лет скрываясь на временно оккупированной территории Крыма, а в отдельные периоды - в России?» - LB.ua).

Кузьмин ссылается также на решение суда (Приднепровского райсуда – LB.ua) Черкасской области об отмене его розыска. Весь пакет документов я пока не успела обработать, получила его как раз перед выездом к вам. Надо отметить, что в отличие от двух предыдущих лиц (Клюева и Шария – LB.ua) Кузьмин правовыми методами отстаивает свою позицию.

В.М.: Как получил регистрацию Михаил Саакашвили и Давид Сакварелидзе, которые возглавляют партию «Рух новых сил», но вряд ли проживали в Украине последние пять лет? Сначала вы же отказали в регистрации их партии.

Поинтересуйтесь у Печерского районного суда, каким образом он пришел к выводу об установлении факта проживания и Сакварелидзе, и Саакашвили в течении пять лет в Украине. Они приложили это решение к пакету документов. Саакашвили еще добавил свидетельские показания и свои пояснения, обосновывая, в том числе, весь процесс его выдворения, обжалования (отмены гражданства – LB.ua), ссылаясь на дело «Мельниченко против Украины», где затрагивается проблема политических преследований и так далее.

С.К.: Я вспомнила о ситуации, которая была в 2012 году, когда ЦИК зарегистрировала кандидатом в депутаты Арсена Авакова, который долго жил в Италии. В то же время баллотировался и Александр Онищенко, хотя он в 2011-2012 году не проживал в Украине. Почему власть так «вцепилась» за Клюева и Шария? Самых «отбитых».

Наверное, этот вопрос к власти. Вначале она в них вообще "не вцепилась". Кто-то заметил наше решение об отказе им в регистрации? А решение Шестого апелляционного суда, который обязал, подчеркиваю, нас зарегистрировать их? Апелляция сказала: зарегистрировать в целях защиты интересов этих лиц. Это потом Верховный Суд сменил гнев на милость, сказав рассмотреть документы повторно. Точка.

В.М.: Если избирателя устраивает то, что в списке партии или на округе выдвигается кандидат, который не проживает в Украине последние пять лет, то может дать эму самому право избирать? Почему ЦИК должен брать на себя ответственность за допуск кого-то на выборы или запрет.

Мы берем на себя ответственность не допустить ввести в обман избирателя. Он должен получить правдивую информацию о тех кандидатах, которые баллотируются. К примеру, получить понимание, что кто-то преследуется или имеет иностранный паспорт, фигурирует в уголовном расследовании и так далее. Выбор должен основываться на оценке каких-то обстоятельств. Если не начнем выбирать умом, а будем руководствоваться эмоциональным порывом, который можно очень легко и быстро создать, чтобы был контролируемый выбор, я думаю, мы не решим тех проблем, которые стоят перед государством. Тот эмоциональный выбор, который был сделан в 2014 году во многих случаях, - уже не допустим. Мы теряем время, теряем страну.

Фото: Макс Требухов

С.К.: Логика этой власти такая же, как была у Порошенко в 2014-м. Он распускал Верховную Раду, чтобы в новой не было коммунистов, регионалов, которые голосовали за «законы 16 января». Зеленский также сказал: «старых – вон!» И пока у него не обрушился рейтинг, нужно избрать новых.

Не хочу обидеть людей, которые временно не работают, но у меня возникает вопрос, почему вторая категория тех, кто массово подается на выборы после мелких и средних предпринимателей, - это безработные.

Из общего количества кандидатов по одномандатным округам (3183 человек) 842 (26,44%) – это руководители и работники предприятий, 469 – безработные (14,73%), 376 (11,81%) – субъекты предпринимательской деятельности, 117 (3,67%) – работники учебных заведений и 102 (3,67%) – пенсионеры.

2869 (90,1%) из кандидатов по округам имеют высшее образование, 122 (3,8%) - профессионально-техническое, 113 (3,5%) – общее среднее и 80 (2,5%) – среднее специальное.

В.М.: ЦИК также отказывала некоторым кандидатам в допуске к выборам по факту перечисления залога на счет комиссии от другого лица. К примеру, за кандидата Владимира Парасюка средства перечислил другой человек. Фактически формальность. Вряд ли кто-то будет платить просто так за кандидата.

Закон устанавливает, что залог вносится именно кандидатом. В другом случае, это – нарушение закона.

Кстати, ЦИК отказала в регистрации по спискам на этих выборах 6,9% кандидатов, тогда как в 2014 году было 7,4% отказов. По одномандатным округам: в этом году – 4,5%, в 2014-м – 13,5%. Этот состав комиссии – более лояльный к кандидатам.

В общем, ЦИК включила в бюллетень 2761 кандидата по спискам и 3184 – по округам. 2761 – по спискам политических партий, 3184 – по мажоритарным округам. Самому старшему кандидату 82 года, самому младшему – 21.

Фото: EPA/UPG Печать бюллетеней на комбинате «Украина».

"Пускай партии сами разберутся со своими кандидатами"

В.М.: Большинство партий оглашают на съездах часть избирательного списка, а остальных дописывают уже для подачи в ЦИК. Фактически это очень серьёзное нарушение…

Внеочередная парламентская кампания застала всех врасплох. Партии начали объединяться, выделяться и так далее. Никто не успевал переформатироваться под избирательную кампанию. Все планировали ее осенью.

Многие партии специально не закрывали свои съезды. Я считаю категорической ошибкой предыдущих парламентариев лишение ЦИКа в избирательном законе право контролировать выдвижение партиями своих кандидатов. Особенно в ситуации, когда партии – незрелые, неразвиты, иногда манипуляционные.

Единственная норма в законе о политических партиях – о том, что ЦИК осуществляет государственный контроль за политическими партиями в процессе их участия в избирательной кампании. Но она не имплементирована в нормах избирательного закона, поэтому формы нашего контроля иногда по-своему трактует суд. Что и получилось, например, по поводу регистрации партии Саакашвили. Суд сказал, якобы ЦИК "залезла" во внутреннюю деятельность партии. Хотя вопрос – базовый – по поводу легитимности основного документа, который подает партия при регистрации списка, - решение съезда (выборы в Верховную Раду были объявлены 21 мая, но партия «Рух новых сил» подала документы, из которых свидетельствует, что совет РНС якобы рассматривал вопросы, связанные с участием в выборах, еще 8 мая – LB.ua).

Что мы там получили? Полный хаос с датами и выдвижение в одномандатные округа без округов.

С.К.: Можно ли как-то повлиять на такие махинации?

Без соответствующей нормы в законе о выборах ЦИК не может на это повлиять.

Многие партии подают только окончательное решение о выдвижении кандидатов, а не, к примеру, протокол, по которому можно проследить хронологию событий.

ЦИК проверяет, соответствует ли решение партии ее уставу. Такая норма также есть только в законе о политических партиях. Раньше членов ЦИК хотя бы приглашали на съезды.

Фото: EPA/UPG

С.К.: Да, я была удивлена, что теперь члены ЦИК не приходят на съезды.

Член ЦИК, который приходил на съезд, был куратором отдельной политической силы. Он видел процесс, фиксировал события. А сегодня возникают споры даже по поводу партийности некоторых лиц.

Очень большая проблема, которая возникла во время этой кампании, - это использование интернета или социальных сетей для регистрации членов партии. Многие граждане, заполняя онлайн форму для вступления в политическую силу («Слуга народа» или «Голос», которые использовали эту технологию), направляли документы в ЦИК, представляясь членами этих партий. Хотя они не получали соответствующего подтверждения, но и отказа также.

И были случаи, когда партии сообщает, что это не ее кандидат, а человек присылает скрины заполненной формы, доказывая свою партийность. Конечно же, не без злоупотреблений.

Нужно поднимать вопрос политической ответственности партий и более полного участия ЦИК в процессе подготовки их к выборам. Сейчас мы заваливаемся претензиями по поводу, к примеру, двойного гражданства, использования другого паспорта для выезда за границу кандидатов из разных партий. Это не проблема ЦИК, не надо на нас ее перекладывать. Пускай партии сами разберутся со своими кандидатами.

Я очень рада была услышать от представителя партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, который сказав в одном из интервью, что они проверят информацию по поводу российского гражданства одного члена их партии (Михаила Соколова – LB.ua). Не надо впутывать в эти истории ЦИК и пытаться снова нас дискредитировать, преследуя какие-то свои интересы.

В.М.: Вы говорили о давлении на членов ЦИК. Как оно проявляется? Это информационное давление или разговоры напрямую?

Давление – разное. В частности, оно проявляется в навешивании ярлыков на членов ЦИК и получении на этом фоне политических дивидендов, а также прямое давление, в том числе, представителей органов власти на работу ЦИК в рекомендательном характере.

С.К.: Что вы имеете в виду?

Сейчас не тот момент, когда я готова говорить об этом более детально. Те люди, которые это делают, они меня поймут.

В.М.: Как происходит подготовка членов комиссии, печать бюллетеней? Все ли по графику?

Процесс идет: и обучение членов комиссии, и открытие избирательных фондов, и техническая подготовка к выборам, в том числе печать бюллетеней.

У нас была проблема, связанная с закупками. Она, к счастью, временно разрешилась. Допускать ее на следующие выборы ни в коем случае нельзя, потому что если страна борется с коррупцией, нельзя ставить ЦИК в ситуацию, когда нам приходится просить кого-то сделать что-то для избирательного процесса для проведения тендеров, поскольку их сроки не укладываются в сроки выборов.

Если срывается закупка, ЦИК не имеет временного люфта провести другую, а это значит, что, к примеру, не будет боксов для голосования или канцелярии. Мы не можем купить склад канцелярии и, когда нужно, использовать ее часть на выборах. А мне нужно обеспечить около тридцати тысяч избирательных комиссий, где работает более 500 тысяч человек.

В.М.: На эти выборы ЦИК упростила процедуру голосования не по месту регистрации. Достаточно только паспорта и заявления.

Да, нас многие критиковали, почему мы не сделали этого раньше. Но комиссия должна быть очень аккуратной в своих действиях, учитывая нынешнюю ситуацию в стране. Мы не знаем, какое количество бланков паспортов осталось на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской области. Кто выехал в Россию, а чьи документы могут использовать.

Мы упростили процесс получения возможности голосовать не по месту регистрации, поскольку выборы состоятся в летний период, чтобы люди не стояли в длинных очередях. Кстати, сейчас не активно меняют место голосования. Хочу призвать тех, кто намерен это сделать, не оттягивать на последнюю неделю, чтобы избежать давки и длительного времяпровождения в очередях.