СБУ выявила причастность одного из вице-премьеров к коррупционной схеме в Винницкой области

Фамилия вице-премьера в сообщении СБУ не указывается.

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили механизм присвоения бюджетных средств чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц", - говорится в сообщении.

Эти лица, утверждает СБУ, действовали в сговоре с частными предпринимателями, которых также контролировал вице-премьер, и присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ. Злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, цен на материалы и заработной платы работников, которые фиктивно оформлены на предприятиях.

Сотрудники СБУ провели обыски в офисах коммунальных предприятий и коммерческих структур, которые расположены в Виннице, Киеве и Полтаве, и изъяли документацию и компьютерную технику.

Продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Фамилия вице-премьера в сообщении СБУ не указывается. Вице-премьерами являются Степан Кубив, который также занимает пост министра экономического развития, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владимир Кистион, Вячеслав Кириленко, Павел Розенко и Геннадий Зубко, который также занимает пост министра регионального развития.