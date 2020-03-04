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ГБР провело обыски в Нацполиции Винницкой области по делу о хищении служебного бензина

Изъято шесть автомобилей и документация.

ГБР провело обыски в Нацполиции Винницкой области по делу о хищении служебного бензина
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований провело 13 обысков по месту работы и жительству должностных лиц Главного управления Национальной полиции Винницкой области по подозрению в хищении горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Во время обысков 4 марта было изъято шесть служебных автомобилей, финансово-хозяйственную документацию, талоны на горючее, чеки и путевые листы.

"По предварительной информации, отдельные должностные лица ГУ Нацполиции Винницкой области продавали талоны на горючее, которое предназначалось для заправки служебных автомобилей", - сообщили в ГБР.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Обыски в рамках досудебного расследования по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет.

Напомним, в 2016 году руководство хмельницкой полиции попалось на хищении служебного горючего.

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