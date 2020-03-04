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Миллиардер Майкл Блумберг снялся с выборов президента США в пользу Байдена

"Победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата с лучшими шансами".

Миллиардер Майкл Блумберг снялся с выборов президента США в пользу Байдена
Фото: EPA/UPG

Миллиардер Майкл Блумберг прекратил борьбу за номинацию на пост президента США от Демократической партии после неудачного "супер-вторника".

Как сообщает CNN, несмотря на сотни миллионов долларов, которые Блумберг потратил на свою предвыборную кампанию, он сумел выиграть предварительные выборы только в Американском Самоа.

Миллиардер заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Джо Байдена.

"Я всегда считал, что победа над Дональдом Трампом начинается с объединения вокруг кандидата с лучшими шансами на это. После вчерашнего голосования стало ясно, что этим кандидатом является мой друг и великий американец Джо Байден", - говорится в заявлении Блумберга.

Он сказал, что давно знает Байдена как человека порядочного, честного и приверженного интересам США.

"Сегодня я рад поддержать его - и буду работать над тем, чтобы сделать его следующим президентом Соединенных Штатов", - заявил Блумберг.

Напомним, что в Демократической партии остались фактически только два реальных кандидата на пост президента США: бывший вице-президент Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

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