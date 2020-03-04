Миллиардер Майкл Блумберг снялся с выборов президента США в пользу Байдена

"Победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата с лучшими шансами".

Миллиардер Майкл Блумберг прекратил борьбу за номинацию на пост президента США от Демократической партии после неудачного "супер-вторника".

Как сообщает CNN, несмотря на сотни миллионов долларов, которые Блумберг потратил на свою предвыборную кампанию, он сумел выиграть предварительные выборы только в Американском Самоа.

Миллиардер заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Джо Байдена.

"Я всегда считал, что победа над Дональдом Трампом начинается с объединения вокруг кандидата с лучшими шансами на это. После вчерашнего голосования стало ясно, что этим кандидатом является мой друг и великий американец Джо Байден", - говорится в заявлении Блумберга.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75 — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020

Он сказал, что давно знает Байдена как человека порядочного, честного и приверженного интересам США.

"Сегодня я рад поддержать его - и буду работать над тем, чтобы сделать его следующим президентом Соединенных Штатов", - заявил Блумберг.

Напомним, что в Демократической партии остались фактически только два реальных кандидата на пост президента США: бывший вице-президент Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.