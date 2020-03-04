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Во время "супер-вторника" в США Байден победил на праймериз как минимум в 8 штатах

Однако крупнейший штат, Калифорния, предпочел другого демократа.

Во время "супер-вторника" в США Байден победил на праймериз как минимум в 8 штатах
Кандидат в президенты США Джо Байден вcтречается с избирателями в Майами, Флорида, 15 сентября 2019.
Фото: EPA/UPG

Бывший вице-президент США Джо Байден во время так называемого супер-вторника, по предварительным данным, победил как минимум в 8 штатах на праймериз Демократической партии. Об этом пишет Reuters.

Еще один демократ, Берни Сандерс, победил в крупнейшем штате - Калифорнии. Также прогнозируется, что он победил в родном штате Вермонт, Колорадо и Юте. 

Байдену же эксперты пророчат победу в Алабаме, Арканзасе, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси и Вирджинии.

Напомним, претендент в кандидаты на пост президента США от Демократической партии Джо Байден впервые одержал победу на первичных выборах (праймериз) демократов. 

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