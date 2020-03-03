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В Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантами

Греческая береговая охрана пытается не допустить пересечения границы мигрантами.

В Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантами
Фото: скриншот из видео

Греческая береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантами, которые плыли со стороны Турции, чтобы не допустить пересечения ими границы. Об этом пишет BBC.

"Появились кадры, на которых греческие береговые охранники стреляют в море возле лодки с мигрантами, пытаясь заставить плавучее средство вернуться в Турцию", - сказано в сообщении.

Кроме того, мигрантов с другой лодки у побережья греческого острова Лесбос, разгневанные местные жители встречали криками "Идите вон!".

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал, что «миллионы» мигрантов и беженцев скоро отправятся в Европу. Турция не может справиться с новой волной беженцев после эскалации сирийского конфликта. Затем Эдроган заявил об открытии границы с Европой для сирийских беженцев.

1 марта также сообщалось, что полиция Греции применила водометы и слезоточивый газ против мигрантов из Турции. Беженцы забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами. В ходе столкновения на погранпереходе на реке Эврос, закрытом с 28 февраля, один полицейский получил ранения.

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