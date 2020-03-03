В Китае за сутки зарегистрирован 31 новый случай смерти из-за коронавируса

В то же время, всего с начала вспышки заболевания более 47 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

В Китае за сутки зарегистрирован 31 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса SARS-CoV-2, и выявлено 125 новых заболевших.

Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, передает "Интерфакс-Украина".

С декабря число жертв коронавируса составило 2,943 тыс. человек, зарегистрирован 80,151 тыс. случай заболевания.

Все смертельные случаи зафиксированы в эпицентре распространения инфекции - провинции Хубэй, где выявлено за сутки 114 новых больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 2,834 тыс. человек, заболели 67,217 тыс. По состоянию на вечер пятницы, более 36,167 тыс. человек вылечились и выписаны из больниц.

Всего на материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 30 тыс. человек, состояние более 6,8 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 47 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

В то же время, председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что еще слишком рано говорить о том, что в стране "достигнут кардинальный поворот к победе над коронавирусом". При посещении в понедельник Академии военно-медицинских наук он подчеркнул необходимость активизации научных исследований по созданию вакцины и других лекарственных препаратов.

"В этой тяжелой битве Китай должен добиться контроля над основными технологиями, которые будут его интеллектуальной собственностью, произвести больше необходимых продуктов, чтобы лучше защитить жизнь и здоровье людей, внести больший вклад в обеспечение национальной и стратегической безопасности", - сказал глава государства.

Напомним, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) повысил уровень угрозы распространения коронавируса с умеренного до высокого.