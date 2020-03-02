Путин предложил внести в Конституцию Бога, запретить гей-браки и указать Россию правопреемницей СССР

Всенародное голосование по поправкам к Конституции РФ планируется провести в апреле.

Президент РФ Владимир Путин внес поправки к собственному законопроекту об изменении Конституции. Он предложил добавить в основной закон РФ пункт о том, что Россия "сохраняет память предков, передавших идеалы и веру в Бога", а также закрепить статус брака как союза мужчины и женщины.

Новый пакет с президентскими поправками поступил в Госдуму вечером 1 марта, как и первая версия законопроекта, передает Би-би-си.

Документ уже обсудили на Совете Думы, и депутаты восприняли с одобрением, рассказал журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Сам документ еще не опубликован в думской базе законопроектов, но его содержание частично раскрыли депутаты. Судя по всему, Путин решил учесть предложения, которые за последний месяц выдвигали члены созданной им рабочей группы.

Предложения Путина в основном касаются третьей главы Конституции, которая посвящена федеративному устройству. Например, именно туда он предложил добавить упоминание Бога.

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - указано в предложениях Путина.

Кроме того, в основном законе РФ уточнят статус брака. Сделать это предложено в 72-й статье, которая касается того, что находится "в ведении Российской Федерации" и ее регионов. "Защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины", - в такой редакции предложено изложить один из пунктов этой статьи.

67-я статья Конституции России дополнится поправкой "об исторической правде": "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается".

В эту статью Путин предложил также добавить пункт о том, что Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории, а важнейшим достоянием страны являются дети, которым государство создает условия для "воспитания патриотизма, гражданственности и уважения к старшим" и "духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития".

Кроме того, в поправках содержится предложение не допускать "действий, направленных на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывов к ним".

Напомним, вписать в Конституцию РФ положение о Боге предложил глава РПЦ патриарх Кирилл. В рабочую группу по внесению изменений в конституцию вошел писатель Захар Прилепин, воевший на стороне "ДНР", экс-фигуристка Ирина Роднина, актер Александр Калягин, врач Леонид Рошаль, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и многие другие.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин 15 января предложил поправки в Конституцию, которые, в частности, меняют механизм формирования правительства. Законопроект о поправках единогласно приняла в первом чтении Госдума. Второе чтение назначено на 11 февраля.

Всенародное голосование по поправкам к Конституции планируется провести в апреле.