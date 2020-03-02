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​Немецкий министр внутренних дел отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса

Канцлер восприняла ситуацию с юмором.

​Немецкий министр внутренних дел отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
Фото: Скриншот видео

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер отказался от рукопожатия с канцлером Ангелой Меркельиз-за боязин из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Видео опубликовало издание WELT.

На совещании по вопросам миграции Меркель протянула руку Зеегоферу, но он отодвинулся от нее, вызвав смех присутствующих. После этого Меркель подняла руки и сказала: "Это было правильно".

Ранее Зеегофер говорил журналистам, что отказался от рукопожатий из-за вспышки коронавируса в стране.

Отметим, что количество подтвержденных случаев заболевания в Германии увеличилось в понедельник до 150.

Напомним, ранее власти Франции рекомендовали гражданам воздерживаться от рукопожатий, чтобы предотвратить заражение коронавирусом SARS-CoV-2.

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