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Первые три случая заражения коронавирусом подтверждены в Чехии

Все инфицированные SARS-CoV-2 недавно вернулись из Италии.

Первые три случая заражения коронавирусом подтверждены в Чехии
Фото: EPA/UPG

В Чешской Республике выявлены первые три случая заражения коронавирусом нового типа. Коронавирусная инфекция SARS-COV-2 обнаружена у двоих пациентов, проходивших тестирование в Праге, и у одного в городе Усти-над-Лабе на севере страны.

Все они недавно вернулись в Чехию из Италии, передает Радио Прага.

"Тесты на коронавирус дали позитивный результат у трех из 13 проверенных в воскресенье человек. У всех трех пациентов протекание болезни не является тяжелым", - информировал министр здравоохранения Адам Войтех.

Двое из них являются чехами, одна из госпитализированных в Праге - американская студентка, 1999 года рождения, которая учится в Милане. Гражданка США находилась в Чехии с подругой из Эквадора с симптомами вируса, однако тест не выявил у нее наличия коронавируса нового типа.

Зараженный коронавирусом чех, 1952 года рождения, был участником конференции в итальянском Удине. Еще один гражданин Чехии, 1976 года рождения, госпитализированный в Усти-над–Лабе, посетил Италию со своей семьей, которая сейчас находится на карантине. Тесты данных лиц подвергнутся повторной проверке в лаборатории Берлина, подчеркивается в сообщении.

Ранее Минздрав Беларуси подтвердил второй случай коронавируса на территории страны. SARS-COV-2 обнаружена у женщины из Витебска, которая вернулась из Италии. Первым инфицированным коронавирусом был студент из Ирана.

Тем временем, в Германии количество больных коронавирусом за сутки увеличилось почти вдвое - до 117.

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