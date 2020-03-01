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В Германии количество больных коронавирусом за сутки увеличилось почти вдвое

Изолировать города и регионы пока не собираются. 

В Германии количество больных коронавирусом за сутки увеличилось почти вдвое
Фото: EPA/UPG

В Германии количество больных коронавирусом по состоянию на 1 марта выросло до 117. Днем ранее их было 66, пишет Reuters со ссылкой на данные Института Роберта Коха.

Правительственный кризисный комитет расширил руководство по путешествиям за границу и отменил крупные международные мероприятия. В министерстве здравоохранения посоветовали людям с симптомами простуды держаться в стороне от массовых мероприятий. 

Более половины от случаев инфицирования зафиксированы в Северном Рейне-Вестфалии, самой густонаселенной федеральной земле. Со в 2 марта там будут закрыты несколько школ и детских садов из-за того, что тесты на вирус у некоторых их сотрудников оказались положительными.

Министр внутренних дел Германии сообщил, что закрытие городов и регионов в целях борьбы с эпидемией рассматривается как крайняя мера. 

Напомним, по состоянию на 29 февраля среди четырех пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2в Германии было четверо воспитанников из одного детского сада.  

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