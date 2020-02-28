Скалецкая сообщила, когда выйдет из обсервации

Министр находится в медцентре "Новые Санжары" вместе с эвакуированными из Уханя.

Эвакуированные из Китая граждане смогут покинуть медицинский центр "Новые Санжары" в четверг, 5 марта, если последние результаты исследования на коронавирус окажутся отрицательными.

Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает Громадське.

"Мы еще должны переждать до конца среды. Если результаты всех исследований будут отрицательными, они (эвакуированные, - ред.) уже в четверг смогут быть в своих родных городах", - рассказала глава Минздрава.

Скалецкая пояснила, что финальные результаты тестов будут известны вечером 4 марта. Если коронавирус не обнаружат, эвакуированные и сама министр смогут покинуть медицинский центр утром 5 марта.

Напомним, что министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая решила остаться на обсервации вместе с эвакуированными из Китая.

Ее проходят 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из Уханя в связи с эпидемией коронавируса, а также экипаж самолета и другие лица, задействованные в процессе эвакуации.