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Индекс Stoxx Europe 600 рухнул более чем на 12% за неделю впервые с октября 2008

Падение акций компаний и индексов на фондовых биржах связано с коронавирусом SARS-CoV-2.

Индекс Stoxx Europe 600 рухнул более чем на 12% за неделю впервые с октября 2008
Фото: economic-definition.com

Европейские фондовые рынки в пятницу, 28 февраля, закрыли торги существенным падением. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов упал на 3,54% - до 375,65 пункта.

За неделю индикатор рухнул более чем на 12%, показав самое резкое падение с октября 2008 года, передает Интефакс.

Германский DAX опустился на 3,86%, французский CAC 40 - на 3,38%, британский FTSE 100 - на 3,18%. Испанский индикатор IBEX 35 и итальянский FTSE MIB упали на 2,92% и на 3,54% соответственно.

Общее число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире продолжает раст. На утро 28 февраля оно достигло 83,265 тыс. человек. При этом на Китай приходится 78,824 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных увеличилось до 4,441 тыс.

Всемирная организация здравоохранения повысила риски распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "высокого" до "очень высокого".

Индекс STOXX 600 - это сводный индекс европейских компаний. Индекс имеет постоянное число компонентов - 600 и представляет акции компаний с большой, средней и малой капитализации 18-ти стран европейского региона: Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Финляндии, Германии, Греции, Исландии, Италии, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Норвегии, Испании, Швейцарии, Швеции и Великобритании.

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