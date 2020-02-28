Турецкий парламент может собраться на закрытое заседание по Сирии

Турецкая правящая партия "Справедливость и развитие" (AKP) инициирует проведение закрытого заседания парламента по вопросу Сирии. Оно может состояться во вторник, 3 марта.

Об этом пишет "Анадолу".

"Мы предложим закрытое заседание, на котором министр национальной обороны поинформирует парламент", - цитирует государственное информационное издание лидер фракции AKP в Великом национальном собрании (парламенте) Турции Наджи Бостанджи.

По его словам, пока что для экстренного заседания оснований нет.

В то же время оппозиционная Республиканская народная партия (CHP) в субботу собирается на заседание фракции, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

Напомним, вечером 27 февраля в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 военнослужащих Турции. Удар нанесли военно-воздушные силы Сирии. Россия, главный сирийский союзник, заявила, что попавшие под огонь турецкие военные находились среди "террористов", но в Турции это отрицают.