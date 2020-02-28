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В Азербайджане зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

Болезнь привез гражданин России из Ирана.

В Азербайджане зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
Фото: Татьяна Печончик

В Азербайджане зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщает местное издание Oxu.az, заболевший - гражданин Российской Федерации, который приехал из Ирана.

"При въезде из Ирана в Азербайджан у него были обнаружены признаки заболевания. Прибывший помещен в инфекционный бокс специальной режимной больницы. Тест на коронавирус у него оказался положительным. В настоящее время состояние пациента стабильное", - говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве Азербайджана.

26 февраля коронавирус впервые зарегистрировали в Грузии. Инфицированный мужчина тоже приехал из Ирана транзитом через Азербайджан.

Азербайджан пока не закрыла сухопутную границу с Ираном.

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