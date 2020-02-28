Россия отправила из Севастополя в Сирию два фрегата с крылатыми ракетами

Сообщается, что они войдут в состав сил постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море.

Два фрегата Черноморского флота России "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

Об этом заявил официальный представитель ЧФ РФ Алексей Рулев, передает "Интерфакс".

"Фрегаты, оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море", - рассказал Рулев.

Он сообщил, что в ходе перехода экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Черном море. "Третий фрегат ЧФ этой серии - "Адмирал Эссен" - выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года", - отметил представитель ЧФ.

Ранее эти фрегаты неоднократно участвовали в российской операции в поддержку сирийского президента Башара Асада.

Отмечается, что усиление российской корабельной группировки проходит на фоне резкого обострения ситуации в сирийской зоне деэскалации в Идлибе.

Напомним, в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара сил режима Асада, поддерживаемого Россией, погибли более 30 турецких военнослужащих. В связи с этим Турция созвала экстренное заседание Совета НАТО.