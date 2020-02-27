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В Италии глава Ломбардии добровольно отправился в карантин

Накануне у его помощника обнаружили коронавирус.

В Италии глава Ломбардии добровольно отправился в карантин
Глава Ломбардии Аттилио Фонтана
Фото: ilmattino.it

Глава итальянского региона Ломбардия Аттилио Фонтана решил добровольно отправиться в карантин на 14 дней.

Такое решение Фонтана принял после того, как у его помощника обнаружили коронавирус Covid-19, сообщает Аljazeera.

Фонтана заявил, что и он, и другие члены его команды не заражены вирусом. Тем не менее, они проведут 14 дней на карантине.

"На данный момент у меня нет никакого типа инфекции. Но две недели я постараюсь жить в своеобразной самоизоляции", - заявил он на камеру, надевая хирургическую маску.

Ранее сообщалось, что вице-президент Ирана заразилась коронавирусом, а бывший посол страны в Ватикане умер от него.

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