Лукашенко: Беларусь готова к интеграции с Россией, но без принуждения

"Беларусь однозначно выступает за реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна готова к реальной интеграции с Россией, но без принуждения.

Об этом он сказал на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает "БЕЛТА".

"Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе - "понуждение к интеграции"). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь", - отметил Лукашенко.

Он напомнил, что еще вместе с первым президентом РФ Борисом Ельциным белорусская сторона всегда инициировала реальную интеграцию, сохраняя суверенитет и независимость.

"Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции", - подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что Беларусь "однозначно выступает за реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир".

Напомни, 12 февраля Bloomberg сообщил, что президент РФ Владимир Путин пытался убедить Лукашенко в необходимости объединить их страны в "сверхдержаву". Это якобы был "план А" Путина по сохранению власти после истечения срока своих президентских полномочий, который провалился. Поглощение Беларуси позволило бы Путину обойти ограничения сроков, став лидером нового "Союзного государства".

После отказа Лукашенко Путин перешел к "плану Б" - изменениям в российскую Конституцию, которые вскоре готовятся принять.