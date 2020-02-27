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В Норвегии сообщили о первом случае коронавируса, в Финляндии - о втором

Жительница Норвегии заразилась в Китае, женщина из Хельсинки - в Италии.

В Норвегии сообщили о первом случае коронавируса, в Финляндии - о втором
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

Первый случай коронарнавируса нового типа подтвержден в Норвегии.

Согласно сообщению норвежского издания NRK, COVID-19 обнаружен у жительницы города Тромсе на севере страны.

Женщина в минувшие выходные вернулась в Норвегию из региона Китая, "где было много зараженных". Она находится на карантине в своей квартире. Результаты теста появились 26 февраля. Самочувствие женщины нормальное.

Власти страны считают маловероятным, что она представляет риск заражения для других.

Ранее коронавирус обнаружили у 26-летнего студента из Норвегии, который живет и учится во Флоренции.

В Финляндии коронавирус обнаружили у жительницы Хельсинки, прилетевшей в воскресенье, 23 февраля, из Италии. Это уже второй случай инфицирования в стране, сообщает Yle.

Женщина заразилась в Милане. После возвращения в Финляндию она самостоятельно пришла на обследование. Сейчас она находится в одной из больниц Хельсинки. У нее температура, но ее состояние не вызывает опасений. Старший врач-инфекционист Аско Ярвинен отметил, что женщина находится в больнице только для того, чтобы не заразить других.

Заразившаяся летела в Финляндию одна с пересадкой и была в тесном контакте (общалась более 15 минут) только с двумя людьми. С ними уже связались, у них пока нет никаких симптомов.

Как отметил Ярвинен, эти люди сейчас находятся дома и им была дана инструкция обратиться к врачу, если у них появятся симптомы коронавируса. По его словам, в данный момент риска заразиться вирусом в Финляндии нет.

Первым носителем вируса в Финляндии оказалась туристка из Китая. В начале февраля ее выписали из больницы в Лапландии после того, как анализы подтвердили, что у нее нет инфекции.

Согласно последним данным, в мире было зарегистрировано более тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в десятках стран (подавляющее число случаев - в китайской провинции Хубей) и более 2700 смертей.

В Европе эпицентром распространения коронавируса стала Италия. Там зафиксировали 12 смертей от инфекции и более 400 случаев заражения.

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