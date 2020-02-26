Власти Гонконга вручат постоянным жителям по $1200 для облегчения их финансового положения

Власти Гонконга вручат постоянным взрослым жителям региона по 1200 долларов США наличными, чтобы облегчить их финансовое положение. Об этом пишет ВВС.

В бюджет заложена финансовая помощь для 7 млн человек от 18 лет.

Министр финансов Гонконга Пол Чан заявил, что экономика региона в этом году пострадала от протестов и коронавируса. Данный денежный подарок должен поощрить людей оставаться жить в Гонконге и помочь им правится с финансовыми трудностями.

Власти региона также планируют снизить стоимость аренды жилья и уменьшить налоги на доходы и имущество.

Гонконг - особый административный район Китая, один из финансовых центров мира, расположен на острове на юго-востоке страны. Гонконг и Китай существуют по принципу «одна страна - две системы».

Напомним, в Украине в марте на 170 гривен повысятся минимальные выплаты безработным. Сейчас пособие по безработице составляет 1630 гривен, а увеличат его до 1800 гривен.