В ходе протестов в Казахстане задержали 23 человека, больше половины - женщины

В столице Казахстана городе Нур-Султан на проспекте Тауелсиздик перед зданием МВД 25 февраля полиция задержала 23 человека, в том числе 13 женщин.

Об этом сообщает Радио Азаттык.

Задержанных на автоазаках доставили в отдел полиции района Байконыр. Женщин после "профилактической беседы" отпустили. В ответ на вопрос журналиста, будут ли отпущены остальные 10 задержанных, Начальник департамента полиции города Нур-Султан Ержан Саденов сказал: "Мы будем сейчас смотреть".

Фото: azattyq.org

Фото: azattyq.org

Десятки людей были задержаны после попытки перекрыть в знак протеста движение на проспекте Тауелсиздик. Они собрались у здания МВД, требуя в числе прочего отставки главы этого ведомства Ерлана Тургумбаева после известия о смерти в столичном следственном изоляторе гражданского активиста Дулата Агадила, которого накануне вечером задержали дома сотрудники в штатском.

Представитель общественной наблюдательной комиссии по городу Нур-Султан Орынбасар Кульжабаева вечером 25 февраля сказала, что изученные записи с камер наблюдения в изоляторе позволяют утверждать, что применение какого-либо насилия не выявлено. Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова заявила, что также посетила следственный изолятор, в котором умер активист, и говорила с теми, кто находился с ним в одной камере.

Дулат Агадил, участник проходивших в прошлом году антиправительственных демонстраций, известный своей активностью в социальных сетях, неоднократно подвергался задержаниям и административным арестам. Он публиковал видео различных протестных акций и резонансных судебных процессов, писал посты в поддержку подвергавшихся преследованиям гражданских активистов.

Смерть активиста, причиной которого власти называют вероятную сердечную недостаточность, вызвала протесты в городах, включая Алматы, Шымкент и Актобе. Активисты выдвинули политические требования, в частности освободить активистов, задержанных в день антиправительственных митингов 22 февраля и в дни накануне протестной акции, политических заключенных из тюрем, отправить в отставку бывшего президента Нурсултана Назарбаева с поста председателя влиятельного Совета безопасности – органа, обладающего широкими полномочиями.