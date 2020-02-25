В Швейцарии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Швейцарии во вторник зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом пишет местное издание 20min.ch со ссылкой на федеральное правительство Швейцарии.

Страна граничит с Италией на юге, в том числе у нее есть общая граница с областью Ломбардия, где зарегистрировали уже больше 200 случаев заболевания коронавирусом. Приграничный кантон Тичино ежедневно посещают около 68 тысяч человек из Италии.

Ограничивать пересечение границы или вводить более строгий пограничный контроль Швейцария пока не планирует. Глава отделения инфекционных заболеваний швейцарского минздрава Даниэль Кох накануне призвал жителей спокойствие. По его словам ситуация вызывает озабоченность, но, по его словам, в Италии наблюдается локальная вспышка коронавирусной болезни, а не эпидемия. Он отметил, что введение более строгого пограничного контроля – неэффективная мера. В случае эпидемии в Европе остановить распространение вируса было бы невозможно, так как страны континента слишком сильно взаимосвязаны между собой.

Во вторник министры здравоохранения Италии, Швейцарии, Германии, Словении, Франции и Австрии встретились в Риме для консультаций в связи с эпидемией коронавируса.

Напомним, что во вторник коронавирус выявили также в Хорватии и Австрии. В обе страны он попал, скорее всего, из Италии.