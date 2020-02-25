Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Он скончался в возрасте 91 года в госпитале.

Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался в возрасте 91 года. Об этом пишет "Русская служба BBC" со ссылкой на местные СМИ.

Хосни Мубарак скончался в военном госпитале в Каире. Он был президентом на протяжении 30 лет, с 1981 по 2011 год.

Мубарак подал в отставку в связи с массовыми протестами, названными "арабской весной". Протестующие требовали его отставки, а также, среди прочего, отмены чрезвычайного положения, борьбы с безработицей, увеличения зарплат, свободы слова и повышения уровня жизни.

После отставки с поста президента он был арестован, а в 2012 году – приговорен к пожизненному заключению за соучастие в расстреле мирных участников протестов. После захвата власти военными Мубарак был оправдан судом высшей инстанции. На свободу он вышел в 2017 году.

Напомним, в июне 2019 умер экс-президент Египта и бывший лидер исламистской организации "Братья-мусульмане" 67-летний Мохаммед Мурси. Он скончался в зале суда, где его судили по делу о шпионаже. Мурси – первый президент в истории Египта, победивший на конкурентных демократических выборах в 2012 году после событий "арабской весны", в результате которых был свергнут президент Хосни Мубарак.