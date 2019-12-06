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В Египте из-за технической неисправности разбился купленный у России истребитель МиГ-29

Аналогичная катастрофа произошла в 2018 году. 

В Египте из-за технической неисправности разбился купленный у России истребитель МиГ-29

В Египте из-за внезапной технический проблемы потерпел крушение истребитель МиГ-29, поставленный из России. Пилот успел выпрыгнуть с парашютом, пишет Xinhua

Выявлением ошибки, которая привела к аварии, занимается специализированный технический комитет, заявил военный представитель Египта Тамер аль-Рифаи.

Сообщается, что ЧП произошло в ходе плановой военной тренировки. Самолет принадлежал армии Египта и стал уже вторым российским истребителем, который потерпел крушение в этой стране. Аналогичное происшествие случилось в ноябре 2018.

В России заявили, что отправят в Каир своих экспертов, чтобы помочь с решением проблемы. 

Ранее от закупок МиГ-29 отказалась Индия, аргументировав это их постоянными поломками. В частности, у специалистов были претензии к качеству планера, системе управления и тренировочной программе-симулятору.

Напомним, в сентябре 2019 в России во время учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ. Он выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. 

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