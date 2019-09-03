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В Ставропольском крае России разбился штурмовик Су-25

Ведутся поиски двух пилотов.

В Ставропольском крае России разбился штурмовик Су-25
Штурмовик Су-25УБ
Фото: авиару.рф

В Ставропольском крае России во время учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что двое пилотов катапультировались. Ведутся их поиски.

Также отмечается, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Он упал в безлюдной местности, поэтому разрушений на земле нет.

Су-25 - советский штурмовик, разработанный компанией "Сухой". Серийно самолёты этого типа выпускались на двух авиазаводах - в Улан-Удэ (учебно-боевые Су-25УБ) и в Тбилиси (боевые Су-25). Строевые Су-25 изначально оснащались двумя турбореактивными двигателями Р95 тягой по 4,1 т каждый, потом - усовершенствованными Р195. Максимальная взлётная масса штурмовика - 17,5 т. Максимальная масса боевой нагрузки - 4,4 т.

Напомним, в марте в Индии после столкновения с птицей разбился истребитель МиГ-21.

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