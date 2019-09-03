Конгресс США намерен расследовать еще одно дело против Трампа

Демократы вернулись к вопросу о тайных выплатах женщинам в обмен на молчание.

Палата представителей Конгресса США намерена расследовать тайные выплаты Дональда Трампа женщинам, с которыми он якобы имел отношения, в обмен на молчение. Об этом сообщает The Washington Post.

Расследованием займется Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США.

Уже в октябре комитет намерен выслушать показания лиц, которые были причастны к выплатам в 2016 году звезде порнофильмов Сторми Дэниэлс и бывшей модели Playboy Карен МакДугал.

По мнению демократов, сейчас есть достаточно доказательств, чтобы назвать Трампа соучастником эпизода. Ранее в связи с этим делом бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн был приговорен к 3 годам тюрьмы. Коэн признался, что платил деньги за молчание двум женщинам, у которых якобы была связь с Трампом. Во время обысков у него обнаружили документы, касающиеся выплаты Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов за молчание об интимных отношениях с Трампом в 2006-2007 годах, а Карен Макдугал - 150 тысяч долларов от компании American Media Inc. по согласованию со штабом президента.

Сам Трамп утверждал, что никогда не призывал Коэна к каким-либо противоправным действиям.

Напомним, влиятельные демократы в Конгрессе Соединенных Штатов заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру импичмента Дональда Трампа после подведения итогов специальным прокурором Робертом Мюллером относительно работы следствия из-за вмешательства России.