Испанская танцовщица Хуана Санз Гарсия погибла во время выступления, когда на сцене рядом с ней взорвалось пиротехническое устройство, сообщает Русская служба Би-би-си.
30-летняя актриса выступала в составе группы Super Hollywood Orchestra, главным хореографом и солисткой которого она является.
Она был срочно доставлена в больницу в бессознательном состоянии, однако врачам не удалось ее спасти.
Около тысячи зрителей присутствовало на ее выступлении в городке Лас-Берланас, расположенном примерно в 100 км к северо-западу от Мадрида.
Трагедия произошла в два часа ночи в последний день традиционного музыкального фестиваля. В социальных сетях появились видеозаписи взрыва пиротехники на сцене.
Врач и медсестра, оказавшиеся среди зрителей, пытались оказать пострадавшей первую помощь до прибытия скорой.
В составе танцевальной группы Super Hollywood Orchestra 15 человек, среди которых не только танцоры, но и певцы, и музыканты. Эта группа должна была закрывать фестиваль в Лас-Берланас, который продолжался четыре дня.
По заявлению промоутеров группы, все предыдущие выступления также сопровождались фейерверками и пиротехническими эффектами, но никаких проблем не было.
Городские власти, которые организовали фестиваль, выразили соболезнования родным и близким погибшей актрисы.