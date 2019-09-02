Британский премьер отказался объявлять досрочные всеобщие выборы

Джонсон попросил парламентариев не подрывать позиции Лондона на переговорах с Брюсселем.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пока не планирует объявлять досрочные всеобщие выборы, несмотря на имеющиеся противоречия с депутатами британского парламента из-за поддерживаемого главой кабмина варианта жесткого "Брекзита".

Соответствующее заявление Джонсон сделал в понедельник, 2 сентября, выступая со специальным обращением перед своей официальной резиденцией на Даунинг-стрит, передает DW.

"Я не хочу выборов. Вы не хотите выборов. Давайте продолжим следовать той повестке, которую диктует народ" Великобритании, заявил он.

При этом Джонсон попросил законодателей не подрывать позиции Лондона на переговорах с Брюсселем, выразив надежду на то, что соглашения, возможно, еще удастся достичь.

Выступление премьера в прямом эфире показали ведущие британские телеканалы, а фунт стерлинга обвалился на предшествующих ему спекуляциях о возможности досрочных парламентских выборов.

Заявлению предшествовали встреча главы правительства с консервативными депутатами Палаты общин британского парламента и экстренное заседание кабинета министров.

Джонсон пояснил, почему он считает, что "растут шансы" добиться прогресса по договоренностям c ЕС на саммите Евросоюза в октябре. Для этого, по словам главы британского кабинета министров, есть три причины. Во-первых, Брюссель видит, что Великобритания "хочет сделки". Во-вторых, в ЕС понимают, что у Соединенного Королевства есть "четкое представление" о том, как должен проходить "Брекзит". Наконец, Евросоюз осознает, что Лондон ведет подготовку к жесткому варианту выхода из ЕС, добавил политик.

Премьер также прокомментировал ситуацию вокруг возможного принятия парламентариями 4 сентября постановления, которое вынудит Джонсона просить Брюссель о новой отсрочке выхода, запланированного на 31 октября.

"Если они проголосуют" за отсрочку, то "просто лишат Соединенное Королевство устойчивой позиции и сделают любые дальнейшие переговоры абсолютно невозможными", подчеркнул он. Джонсон также добавил, что ни при каких обстоятельствах не согласится на подобную отсрочку.

Ранее сообщалось, что ЕС отказался пойти на уступки Джонсону по "брекситу".