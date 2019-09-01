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ЕС отказался пойти на уступки Джонсону по "брекситу"

Великобритании грозит "жесткий" выход из Евросоюза.

ЕС отказался пойти на уступки Джонсону по "брекситу"
Фото: EPA/UPG

Переговрщик Европейского Союза по "Брекситу" Мишель Барнье не принял предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона убрать из соглашения пункт о границе с Северной Ирландией.

Об этом пишет BBC.

Барнье считает, что нынешний план избежания жесткой границы на острове Ирландия – это "максимальная уступка", которую может получить Британия.

Джонсон ранее предложил отказаться от страховочного варианта ("бэкстоп"), который призван предотвратить установление жесткой границы между членом Евросоюза Ирландией и британской Северной Ирландией после "брексита". В предложенном соглашении говорится, что если до конца переходного периода стороны не найдут приемлемого решения, то Северная Ирландия может остаться частью таможенного союза ЕС.

В Великобритании считают, что это приведет к частичному экономическому отторжению Северной Ирландии, что "несовместимо с суверенитетом Соединенного Королевства как государства". Вместо "бэкстопа" Джонсон предложил юридически обязать Великобританию и ЕС отказаться от пограничного контроля на границе между Ирландией и Северной Ирландией. По его задумке, до конца переходного периода будут приняты альтернативные соглашения, которые станут в перспективе частью будущего торгового соглашения между Евросоюзом и Британией и сделают "бэкстоп" излишним.

В Евросоюзе считают "бэкстоп" необходимым для обеспечения политической стабильности в Ирландии и единого рынка.

Напомним, что Борис Джонсон неоднократно заявлял, что в любом случае намерен вывести страну из ЕС к 31 октября, даже без договора. Он пообещал осуществить Брекзит без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из неё положение о "бэкстопе".

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