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Количество погибших из-за стрельбы в Техасе выросло до семи человек

Стрелок - белый мужчина старше 30 лет - также убит.

Количество погибших из-за стрельбы в Техасе выросло до семи человек
Фото: cbs7.com

Количество жертв стрельбы, которая произошла в субботу американском штате Техас, выросло с пяти до семи человек. Еще один пострадавший находится в критическом состоянии.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на полицию.

Стрелок - белый мужчина старше 30 лет - также убит.

Стрельба произошла после того, как сотрудники полиции остановили на трассе Interstate 20 легковой автомобиль Honda золотистого цвета, водитель которого не включил сигнал поворота. Мужчина выстрелил в патрульного и бросился убегать на автомобиле, выстрелив по пути еще в одного человека. Подозреваемый открывал огонь по беззащитным людям еще два раза, в промежутке между которыми бросил автомобиль и угнал почтовый автофургон.

В городе Одесса около кинотеатра Cinergy между ним и полиции произошла перестрелка, во время которой злоумышленника застрелили.

По последним данным полиции, пострадали около 20 человек, среди которых как сотрудники полиции, так и мирные жители.

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