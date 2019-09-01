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Во Франции мигрант из Афганистана с ножом и шампуром напал на прохожих

19-летний парень погиб, еще восемь человек ранены.

Во Франции мигрант из Афганистана с ножом и шампуром напал на прохожих
Фото: EPA\UPG

Во Франции в пригороде Лиона в субботу, 31 августа, мужчина с ножом и шампуром напал на прохожих. В результате 19-летний парень погиб и еще восемь человек получили ранения. Об этом сообщает AFP.

Нападение произошло около 16.30 на автобусной остановке возле местного вокзала.

"На автобусной остановке был мужчина, который начал наносить удары ножом во всех направлениях", - рассказала очевидица нападения.

Как сообщили в прокуратуре, из восьми человек, раненых в результате нападения, трое находятся в критическом состоянии. 

Медики оказали помощь еще 20 людям, которые находились в состоянии шока.

Полиция арестовала подозреваемого и поместила его под стражу за убийство и покушение на убийство. Источник в полиции сообщил, что нападающий является нелегальным мигрантом из Афганистана. 

Причины нападения до сих пор не понятны. Национальная антитеррористическая прокуратура была проинформирована, но не взяла на себя расследование этого дела.

Напомним, в результате стрельбы в Техасе погибли пять человек, еще 21 - получили ранения. Злоумышленник в течение нескольких часов открывал огонь по меньшей мере в четырех местах.

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