Во Франции мигрант из Афганистана с ножом и шампуром напал на прохожих

19-летний парень погиб, еще восемь человек ранены.

Во Франции в пригороде Лиона в субботу, 31 августа, мужчина с ножом и шампуром напал на прохожих. В результате 19-летний парень погиб и еще восемь человек получили ранения. Об этом сообщает AFP .

Нападение произошло около 16.30 на автобусной остановке возле местного вокзала.

"На автобусной остановке был мужчина, который начал наносить удары ножом во всех направлениях", - рассказала очевидица нападения.

Как сообщили в прокуратуре, из восьми человек, раненых в результате нападения, трое находятся в критическом состоянии.

Медики оказали помощь еще 20 людям, которые находились в состоянии шока.

Полиция арестовала подозреваемого и поместила его под стражу за убийство и покушение на убийство. Источник в полиции сообщил, что нападающий является нелегальным мигрантом из Афганистана.

Причины нападения до сих пор не понятны. Национальная антитеррористическая прокуратура была проинформирована, но не взяла на себя расследование этого дела.

Напомним, в результате стрельбы в Техасе погибли пять человек, еще 21 - получили ранения. Злоумышленник в течение нескольких часов открывал огонь по меньшей мере в четырех местах.