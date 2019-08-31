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10 людей пострадали в результате столкновения маршрутки с грузовиком в Днепропетровской области

Спасателям пришлось деблокировать водителя микроавтобуса с помощью гидравлического инструмента.

10 людей пострадали в результате столкновения маршрутки с грузовиком в Днепропетровской области
10 людей пострадали в результате столкновения маршрутки с грузовиком
Фото: https://dp.npu.gov.ua

В результате столкновения маршрутки «Днепр - Каменское» с грузовиком пострадали 10 человек. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Авария произошла утром 31 августа возле села Елизаветовка Днепропетровской области.

"Водитель автомобиля «Мерседес Бенц» 1970 г.р., двигаясь со стороны села Елизаветовка в направлении города Каменское, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем «ДАФ»", - говорится в сообщении.

В результате ДТП в Каменскую больницу с травмами различной степени тяжести доставили девять пассажиров маршрутки и водителя микроавтобуса.

Спасателям пришлось деблокировать его с помощью гидравлического инструмента.

Водитель автомобиля "ДАФ" - мужчина 1979 года рождения - не пострадал.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Фото: https://dp.dsns.gov.ua

Фото: https://dp.dsns.gov.ua

Напомним, в центре Днепра пьяный водитель Hyundai влетел в маршрутку с пассажирами.

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