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На Марше равенства в Одессе задержали троих человек

Агрессивно настроенные граждане попытались совершить провокацию. 

На Марше равенства в Одессе задержали троих человек
Фото: dumskaya.net

В Одессе в субботу утром во время Марша равенства за права ЛГБТ-сообщества задержали троих человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Во время шествия участников акции "Одесса-Прайд 2019", которая прошла сегодня в центре города, полицейские и нацгвардейцы следили за правопорядком и безопасностью всех граждан, независимо от их взглядов и убеждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксированы единичные попытки некоторых агрессивно настроенных граждан совершить провокацию и начать конфликт с участниками шествия и правоохранителями.

Столкновений между участниками и противниками акции удалось избежать, сообщили в полиции.

В отношении трех человек составлены административные протоколы за мелкое хулиганство (ст. 173 КуоАП). 

Местное издание "Думская" пишет, что в акции приняли участие около 300 человек. Шествие охраняли около 500 полицейских и нацгвардейцев.

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