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Нардеп Бондарь попал в ДТП в Житомирской области

Народный избранник госпитализирован.

Нардеп Бондарь попал в ДТП в Житомирской области
Михаил Бондарь
Фото: facebook.com/myhajlo.bondar

Народный депутат Михаил Бондарь попал в ДТП в Житомирской области. У народного избранника сломаны ребра, многочисленные ушибы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что Михаил Бондар ехал на машине, которую нашел через сервис поиска попутчиков "Бла бла кар". У автомобиля лопнуло колесо, и он несколько раз перевернулся. Водитель и все пассажиры остались живы, но получили повреждения.

Депутата доставили в Коростышевскую центральную районную больницу. У него диагностировали перелом ребер и множественные ушибы.

Михаил Бондарь - депутат-мажоритарщик от фракции "Европейская солидарность". Он победил в округе №119 (Львовская область). В Верховной Раде предыдущего созыва Бондар был членом фракции "Народного фронта" и занимал должность главы подкомитета по вопросам угольной промышленности.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала под автомобиль в Лондоне.

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