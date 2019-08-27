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В Киеве нарушивший правила парковки водитель наехал патрульному на ногу

Водитель задержан.

В Киеве нарушивший правила парковки водитель наехал патрульному на ногу
Архивное фото
Фото: mvs.gov.ua

В Киеве патрульные разыскали и задержали водителя легкового автомобиля Hyundai, который сбил полицейского и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Фейсбуке.

"Сегодня, около 14:00, на улице Антоновича патрульные заметили, как водитель Hyundai нарушил правила дорожного движения, а именно - припарковался на полосе для общественного транспорта. Инспекторы подошли к водителю и сообщили ему о правонарушении. Мужчина на это отреагировал агрессивно: нажав педаль газа, совершил наезд на ногу одному из патрульных и оставил место совершенного ДТП", - говорится в сообщении.

Патрульный с жалобами на боль в ноге обратился за помощью к врачам.

Спустя некоторое время, около 16:00, автомобиль и водителя-нарушителя задержали в центре города - на улице Большой Житомирской. В настоящее время мужчина задержан.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Днепре водитель Jaguar протащил полицейского по асфальту и скрылся.

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