Нелегальні парковки: платити чи не платити?

Водії часто потрапляють у ситуації, коли, під’їжджаючи до магазину чи ресторану, біля якого є вільні паркомісця, вони навіть не встигають зупинити авто, як до них уже біжить паркувальник із криком, що це тільки для клієнтів ресторану. При цьому місця «для клієнтів» у кращому випадку розмічені синьою полоскою. Водіям нічого не залишається як їхати далі, блукаючи вулицями міста у пошуках клаптика землі чи парковки «не для клієнтів». Розглянемо вічно болюче для столиці питання: чи законні взагалі приватні парковки «для клієнтів»?

Київ – одне з 5 міст Європи з найбільш завантаженим трафіком. Численні затори часто спричинені тим, що одна полоса руху (з двох) зазвичай зайнята припаркованими автомобілями.

Фото: ТСН

Ледь не кожен вільний метр у столиці захопили підприємці, почепивши табличку «тільки для власних клієнтів», а звичайним водіям туди заборонено. У Києві ресторани, магазини та офіси перегороджують кілька метрів проїжджої частини або тротуару, називають їх своєю парковкою і не пускають «чужаків». Кожна установа вважає ледь не своїм обов’язком почепити таку табличку та відлякувати водіїв паркувальниками.

Через функціонування паркувальних майданчиків, які діють на самовільно зайнятих земельних ділянках, за орієнтовними підрахунками Комунального підприємства «Київтранспарксервіс», бюджет міста щороку втрачає понад 25 млн грн. Реальний обіг таких парковок підрахувати неможливо, отож і втрати бюджету теж.

Проте багато водіїв навіть і не здогадуються, що такі парковки з самовільно встановленими табличками є поза законом. Якщо немає знаків, які забороняють парковку, а висять лише вигадані таблички, то водій має право паркуватися.

Якщо у Вас вимагають оплату за парковку

З 10 серпня 2017 року в місті Києві оплата паркування здійснюється ВИНЯТКОВО у безготівковій формі за допомогою паркоматів, мобільних телефонів («мобільного паркування») та талонів на паркування.

Вимагання готівкових грошей за паркування на паркувальному майданчику будь-якою особою є шахрайством. Якщо побачите, що хтось вимагає готівку за паркування, дзвоніть на номер 102 до поліції.

Якщо парковка офіційна та відповідно облаштована (позначена дорожніми знаками та суцільною синьою (блакитною) смугою), відповідно до п. 26 Правил паркування транспортних засобів (Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1342)

Зокрема, відповідно до Пункту 21 цієї Постанови, на майданчиках для платного паркування у доступному для ознайомлення користувачів місці розміщується інформація про:

- оператора (найменування, адреса, контактні телефони);

- вартість послуг з утримання майданчиків для платного паркування, спосіб оплати (готівковий або безготівковий). Зазначена інформація надається відповідно до законодавства про мови, а також у разі потреби розміщується її переклад на англійську мову. Якщо ця інформація не зазначена, ніякої оплати не може бути здійснено.

Допускається безоплатна стоянка транспортного засобу протягом 10 хвилин після закінчення часу паркування, за який сплачено.

Режим роботи паркувальних майданчиків наведений на інформаційних табличках, що встановлені під знаками початку та кінця зони паркування.

Як зробити парковку легальною?

Основна проблема на початковому етапі оформлення документації пов'язана з доступом до землі, на якій безпосередньо буде розташовуватися парковка. Ви можете оформити договір оренди земельної ділянки, якщо така є в наявності. Головне – укласти договір із міською адміністрацією.

Договір оренди землі укладається в письмовій формі та засвідчується нотаріально. Типова форма договору оренди землі затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220 відповідно до статті 14 Закону України «Про оренду землі».

Відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду землі» до договору оренди землі обов’язково включаються такі істотні умови:

• об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);

• строк дії договору оренди;

• орендна плата з зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату. За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

На основі одержаних погоджень і висновків експертизи відповідні державні адміністрації та ради приймають рішення про надання земельної ділянки в користування чи оренду. Ці рішення є підставою оформлення права користування чи оренди земельної ділянки. Документами, що посвідчують право землекористування, є Державний акт про право землекористування, а оренди – договір оренди.

Саме цей договір Вам має показати паркувальник, перед тим як роз’яснювати, що ця парковка виключно «для клієнтів».

Крім цього, для здійснення будівництва стоянки автомашин зацікавлена особа повинна одержати дозвіл органів державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельних робіт. Надаючи згоду на розташування стоянок автомашин, відповідні органи повинні враховувати генеральні плани населених пунктів, детальні плани забудови, плани червоних ліній та проекти розподілу територій.

Якщо стоянку планується розташувати в межах смуги відчуження автомобільних (позаміських) доріг і червоних ліній міських вулиць і доріг, то необхідно одержати дозвіл власника дорожнього об’єкта або уповноваженого ним органу та погодити її розташування з Державтоінспекцією.

Майданчики для паркування є об'єктами благоустрою і повинні відповідати нормам, нормативам, стандартам у сфері благоустрою населених пунктів. Парковка розташовується та облаштовується відповідно до Правил паркування транспортних засобів.

Хто контролює, як паркуються водії?

За дотриманням правил паркування та діяльністю автопарковок слідкують інспектори з паркування.

Робочий день інспектора з паркування починається з інспектування вулиць за заданим маршрутом, фіксації порушень правил зупинки, стоянки, несплати вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування у режимі фотозйомки (відеозапису).

- Винесення постанов по справах про адміністративні правопорушення за порушення правил паркування.

- Внесення інформації до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Якщо адміністративне правопорушення, передбачене частинами першою, третьою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки), частинами першою, другою статті 152-1 цього Кодексу, зафіксовано в режимі фотозйомки (відеозапису), інспектори з паркування зобов'язані розмістити на лобовому склі транспортного засобу копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

Проте пам’ятайте, згідно зі статтею 1272 Кодексу України про адміністративні правопорушення, прийняття інспектором з паркування коштів у готівковій формі в рахунок оплати вартості послуг з паркування транспортних засобів та/або в рахунок оплати штрафів, накладених на місці вчинення правопорушення, тягне за собою накладення штрафу від 850 до 1190 грн.

Яким чином поскаржитись на дії інспектора з паркування?

Громадяни можуть поскаржитися на міську гарячу лінію (1551) або безпосередньо до Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації (Набережне шосе, 2, м. Київ).

У будь-якому випадку за захистом своїх прав Ви можете звернутись до суду. У складанні позовних заяв щодо захисту Ваших прав допоможуть у Центрах безоплатної правової допомоги. Телефонуйте безкоштовно та цілодобово 0800 213 103.

Отож, особи, які нелегально утримують паркінги, будуть відповідати згідно зі статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме – отримають штраф у розмірі від 17 000 до 34 000 грн. Контроль здійснює уповноважений підрозділ Національної поліції в частині забезпечення безпеки дорожнього руху на майданчиках для паркування та посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради в частині контролю за станом благоустрою та утримання майданчиків для паркування (у тому числі щодо оплати послуг із користування майданчиками для платного паркування).

Обізнаний – означає захищений!