Основа косметических средств — это красивая здоровая кожа

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Однако, в большинстве косметических средств содержатся вредные для кожи вещества (эмульгаторы, отдушки, консерванты).

Именно они (вкупе с негативными экологическими факторами) становятся причиной преждевременного старения кожи, увеличения числа кожных заболеваний, роста аллергических реакций на косметику и даже случаев ее полной непереносимости. Одна из наших задач выбрать косметику, которая мягко воздействует на кожу и укрепляет собственные защитные структуры кожи и восстанавливает ее естественное здоровье.

Кожа человека по массе и по площади поверхности - самый большой орган. Кожа человека – надежный барьер , который преграждает доступ микроорганизмам, токсинам, аллергенам и чужеродным веществам. Кожа сохраняет влагу в тканях тела.

Удивительно, но практически все барьерные свойства кожи сосредоточены в ее самом верхнем слое .Роговой слой имеет уникальную структуру- он состоит из ороговевших чешуек, которые являются механическим барьером(подобно кирпичикам в стене) и липидных пластов, которые играют ту же роль, что цемент между кирпичиками. Таким образом, на поверхности кожи образуется сплошная, тонкая водно – липидная эмульсия, имеющая название водно-липидной мантии.

Основа крема часто рассматривается как инертный носитель и в аннотациях изделий описывается лишь действие активных ингредиентов. На самом деле она является действующим началом любого крема! Более того, неправильно подобранная основа может не только блокировать действие активных компонентов, но даже вызвать разрушающее действие на липидный барьер кожи. Липидный слой кожи чрезвычайно важен. При его разрушении (некачественные скрабы, умывалки и гели для душа с поверхностно-активными веществами, мыло, дезодоранты, шлифовка кожи и т.д.) проницаемость кожи резко возрастает, и кожа не только становится уязвимой для микробов и токсинов, но и стремительно обезвоживается, делается сухой, шелушащейся, раздраженной. Нарушение функций липидного барьера лежит в основе таких заболеваний как псориаз, нейродермит, акне, экзема.

Действие косметического средства определяется не только тем, проникает ли оно через роговой слой, но и тем, как оно с ним взаимодействует.

Основа кремов чаще всего представляет собой эмульсию - мелкодисперсную смесь масла и воды. Главные типы эмульсий – это эмульсия вода в масле и масло в воде. В традиционных косметических эмульсиях для их стабилизации используются эмульгаторы – вещества, которые разбивают слой жира на отдельные капли. Наиболее эффективными эмульгаторами являются поверхностно–активные вещества (ПАВ). Именно ПАВ используются для растворения жира при мытье посуды. Точно так же ПАВ косметических средств поступают с липидным барьером, разрушая его! В результате их действия кожа обезвожена и беззащитна перед токсичными веществами. Основное требование, предъявляемое к косметическим эмульсиям - их совместимость с кожей.

Только немцам удалось создать ламеллярные эмульсии. Это средства без ПАВ. Такие эмульсии создают липидные пласты, похожие на те, что присутствуют в коже. Фосфолипиды, в частности фосфатидилхолин (лецитин), является химической основой клеточных стенок всех живых организмов! Именно этим объясняется столь высокая совместимость с кожей.

Кремы на основе ламеллярных эмульсий (дермо-мембранных или дермолипидных структур) восстанавливают собственные барьерные функции кожи так как аналогичны по составу и структуре липидным пластам рогового слоя.

Основа сама по себе является эффективным средством для восстановления липидного барьера!

Крема содержащие такую основу:

- превосходно переносятся при всех типах кожи;

- длительно защищают кожу;

- увеличивают способность кожи удерживать влагу и тем самым повышают упругость и гладкость кожи;

- действуют в течение 24 часов после нанесения на кожу.

Не содержат то, что очень токсично для человека:

-поверхностно активные вещества;

- консерванты;

- минеральные масла;

- отдушки;

- красители;

- амины;

– силиконы.

Выбор делать нам. Изучать состав косметических средств жизненно важно для здоровья!

Синтетика на живом организме не работает!

Все, что мы наносим на кожу создает дополнительную интоксикацию печени.

Рекевег, основоположник гомотоксикологии, в своих трудах писал, что даже средство для ступней, содержащее формальдегиды, которые мы (не задумываясь) даем подростку в переходном возрасте, столь токсично, что с возрастом способно запустить рассеянный склероз.

Лучшее в биологическом подходе к сохранению здоровья и красоты принадлежит немцам.

Всегда отдавайте предпочтение профессиональной косметике проверенных европейских брендов.