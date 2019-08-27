Розвиток органічного землеробства: нові робочі місця та достойна оплата праці

Безробіття — найактуальніша проблема сьогодення. Від 2,5 до 5 мільйонів українців продовжують шукати кращого життя за кордоном щороку. За даними Центру економічної стратегії ми входимо в десятку країн-донорів міжнародних мігрантів у світі. Це при тому, що в Україні зараз можна отримувати зарплату не гірше закордонної! І до того ж бути захищеним законами і впевненим у своїх правах.

Ще 3 роки тому було ініційовано створення об’єднаного кооперативу по вирощуванню екологічно чистої продукції між трьома районами Полтавської області.

Завдяки тому, що наш регіон має родючі чорноземи, сприятливий для землеробства клімат та гарні екологічні умови, ми створили господарство із вирощування малини. Ніні у Диканському районі працює найбільший в Україні органічний малинник, де вирощують малину без будь-яких хімічних добрив, яка має сертифікат органік-стандарт, дійсний у всіх європейських країнах.

Окрім того, що господарство вирощує екологічно чисті ягоди, розвиток органічного землеробства ще дозволяє створювати нові робочі місця, як постійні, так і сезонні. Тепер наші земляки мають можливість працювати на рідній землі, не виїжджаючи за кордон на «заробітки».

Приміром, підприємство пропонує цілком гідну оплату роботи — 15 гривень за 1 кілограм зібраної малини. Враховуючи, що за зміну, яка триває з 8 години ранку до 17 години вечора, людина може зібрати від 30 до 50 кілограмів малини, виходить досить пристойна цифра, яка співставна тій сумі, яку пропонують нашим заробітчанам у Польщі.

Переконаний, що незабаром наша область стане центром вирощування органічної продукції, а наші екологічні ягоди зможе куштувати уся Європа.