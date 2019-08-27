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​В Кропивницком два физрука подрались на глазах у учеников

Суд оштрафовал зачинщика драки на 850 гривен, а также обязал выплатить моральный и материальный ущерб пострадавшему.

​В Кропивницком два физрука подрались на глазах у учеников
Архивное фото
Фото: badnews.org.ru

Кировский районный суд Кропивницкого оштрафовал учителя физической культуры одной из школ города за драку с коллегой.

Об этом сообщает местный сайт DOZOR.

Отмечается, что учитель, находился в спортзале школы, позвал другого физрука, чтобы показать ему боксерскую грушу, которую якобы тот испачкал.

"Коллега отказался подойти, что очень возмутило мужчину и он ответил на это тремя ударами кулаком в голову. Все это произошло на глазах школьников", - пишет издание.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.125 УК (умышленное легкое телесное повреждение) и назначил ему наказание в виде штрафа в 850 гривен. Также суд также взыскал с экс-физрука в пользу потерпевшего 1250 гривен материального ущерба и 5000 гривен - морального.

Напомним, ранее в Киеве отец школьника жестоко избил учителя физкультуры за замечание ребенку.

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