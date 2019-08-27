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Оккупанты снова проводят обыски у крымских татар

Люди в масках проводят обыск в доме крымскотатарского предпринимателя. 

Оккупанты снова проводят обыски у крымских татар
архивное фото
Фото: facebook/Крымская солидарность

В оккупированном Крыму проходят обыски в семье крымскотатарского предпринимателя и его родителей. Об этом на фейсбуке сообщил адвокат Маммет Мамбетов.

"В пгт Зуя (Белогорский район) сегодня неспокойно. С раннего утра в доме местного предпринимателя, крымского татарина обыск”, - написал Мамбетов.

Он также отметил, что люди в масках нагрянули также в дом родителей обыскиваемого крымского татарина.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд 26 августа продлил арест восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" на полгода.

Таким образом, до 13 февраля 2020 года в СИЗО останутся: Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов.

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