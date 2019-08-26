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Из-за конфликта с предпринимателем мужчина поджег его грузовик и бросил гранату в кафе-магазин под Ровно

Злоумышленник уже попадал в поле зрения правоохранителей за нанесение телесных повреждений.

Из-за конфликта с предпринимателем мужчина поджег его грузовик и бросил гранату в кафе-магазин под Ровно

В Ровенской области из-за конфликта с предпринимателем 38-летний мужчина поджег его грузовик и бросил гранату в его кафе-магазин.

Инцидент произошел ранним утром 26 августа в селе Новая Любомирка Ривненского района, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Злоумышленник бросил зажигательную смесь на тент грузового автомобиля, в результате чего тот загорелся. Сосед владельца авто из окна своего дома увидел огонь и с водой выбежал в улицу. Когда же прибежал к горящему авто, заметил мужчину за забором, который еще и бросил гранату в помещение кафе-магазина на первом этаже дома. В результате взрыва торговому заведению нанесены немалые повреждения и разрушения. Владелец кафе, авто и части дома рассказал, что имел словесный конфликт со знакомым жителем Ровно", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность злоумышленника и разыскали его по месту жительства. На причастность 38-летнего жителя ровно к преступлению указывают доказательства, которые полицейские изъяли из места происшествия. Кроме того, сосед потерпевшего тоже подтвердил, что именно его видел вблизи хозяйства.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Следователи подготовили ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

По информации полиции, злоумышленник уже попадал в поле зрения правоохранителей за нанесение телесных повреждений.

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