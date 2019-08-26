Взрыв произошел около часа ночи, никто не пострадал.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ночью 26 августа в Киеве выстрелили из гранатомета в офисное здание на улице Паньковская, 5. По этому адресу расположена компания "Мостострой".

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

В 1:30 ночи в полицию сообщили о взрыве на улице Паньковской. Специалисты во время осмотра места происшествия установили, что по зданию выстрелили из гранатомета. Отстрелянный тубус находился через дорогу от дома. Остатки боеприпаса изъяты для проведения экспертизы и установления его происхождения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В результате выстрела никто не пострадал, повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов.

Произошедшее квалифицировали как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч.1 ст.258 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об определении подследственности в деле.

ПАО "Мостобуд" связано с бывшим депутатом Верховной Рады Владимиром Продивусом. В 2017 году в отношении компании было начато дело о банкротстве.

Фото: google.com.ua