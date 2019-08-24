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В Киеве задержали наркоторговцев с 2 кг амфетамина

На подозреваемых вышли в рамках расследования продажи наркотиков военными.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

В Киеве задержали двоих подозреваемых в производстве наркотиков. У них нашли 2 кг амфетамина.

Об этом говорится на сайте военной прокуратуры, которая участвовала в задержании вместе с Национальной полицией и СБУ.

Рыночная стоимость наркотика, по данным прокуратуры, - около 800 тысяч гривен. В ходе обысков также были изъяты колбы и пробирки, которые использовались для производства психотропного вещества.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Подозреваемым сообщили о подозрении по ч.3 ст.307 Уголовного кодекса (изготовление наркотиков) и арестовали с залогом 1,153 млн гривен.

Задержание состоялось в рамках расследования уголовного производства о сбыте амфетамина военнослужащими 169 учебного центра "Десна" в июле-сентябре 2018 года. Подозреваемых военных уже отправили под суд, а дело по организаторам выделили в отдельное производство.

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