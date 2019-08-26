​За сутки на Донбассе произошло 13 обстрелов

В сводке говорится об одном погибшем, хотя известно о двоих.

В воскресенье, 25 августа, в зоне боевых действий на Донбассе произошло 13 обстрелов.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра Объединенных сил.

В сообщении говорится, что за минувшие сутки погиб один военный, хотя на самом деле двое, и ранены еще трое.

Обстрелы происходили в районе населенных пунктов Николаевка, Водяное, Марьинка, Авдеевка, Павлополь, Троицкое, Шумы, Золотое-4, Пивденное.

Напомним, на прошлой неделе в официальной сводке за 14 августа военные сообщили об одном погибшем, потом оказалось, что российские боевики убили четырех человек.