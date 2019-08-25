Украинские моряки попали в плен РФ девять месяцев назад.

Возле российского посольства в Киеве состоялась акция "Девять месяцев плена" в поддержку 24 украинских моряков, которых с 25 ноября 2018 года незаконно удерживает Россия. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

В пикете приняли участие родственники военнопленных и активисты.

"Нашей акцией сегодня мы хотим напомнить морякам, что мы их ждем, Украина их ждет. Надеемся, что в ближайшем будущем наши ребята вернутся домой. РФ не удалось сломать их даже пленом. Мы за них боремся и будем продолжать бороться до окончательного их освобождения", - сказал Виктор Сорока, отец пленного моряка Василия Сороки.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Напомним, 24 украинских моряка были захвачены в плен силами ВМС России 25 ноября прошлого года. 30 ноября украинцев вывезли в Москву. Россия игнорирует требования Украины и международного сообщества об их освобождении.

24 июля этого года стало известно, что ФСБ России завершила расследование в отношении военнопленных моряков и передала им материалы уголовного дела для ознакомления.

18 июня омбудсмен Людмила Денисова подписала ходатайство к следователю ФСБ России о принятии решения об избрании личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков.

21 августа московский суд оставил в силе арест 24 моряков до 24 ноября, отклонив апелляционные жалобы адвокатов одиннадцати украинских военнопленных моряков.