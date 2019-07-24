Денисова уточнила, что имеет в виду под "освобождением моряков"

Омбудсмен подписала ходайства к следствию, чтобы моряков отпустили под ее личное поручительство.

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова уточнила, что конкретные договоренности об освобождении моряков все же не достигнуты: речь идет о возможном выполнении Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Соответствующее сообщение Денисова опубликовала на своей странице в Фейсбуке.

Денисов пояснила, что подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ России о принятии решения об избрании личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков. Это произошло еще 18 июля, информации о рассмотрении документа у омбудсмена на данный момент нет.

По ее словам, посольство Украины в Российской Федерации передало через МИД РФ эти документы в ФСБ России, сейчас ходатайство находится на рассмотрении руководителя Следственного управления.

Напомним, ранее сегодня Денисова заявила, что договоренность о возвращении Украине 24 украинских моряков уже достигнута и уже "оформляются последние документы".