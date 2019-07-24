Зеленский встретился с послами G7, ЕС и НАТО

Президент Владимир Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки", главами представительств Евросоюза и НАТО.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Во время беседы Зеленский поблагодарил послов за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и участие международных наблюдателей в работе на досрочных выборах в Верховную Раду.

"Это не первые выборы в Украине, которые проходят мирно и демократично, в частности благодаря международным наблюдателям. Спасибо за помощь", – сказал Зеленский.

Зеленский рассказал послам о ситуации на Донбассе и последних шагах по разведению сил вокруг Станицы Луганской.

При этом основное внимание, утверждает пресс-служба президента, во время встречи было уделено глубинным реформам, которые осуществляет Украина, и поддержке усилий Президента и его команды международными партнерами.

Послы выразили готовность оказывать широкую поддержку реализации программы реформ, которая была объявлена Зеленским.

Напомним, что ранее послы G7 раскритиковали идею Зеленского люстрировать Порошенко.